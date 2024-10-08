Маск: покушение на Харрис бессмысленно, поскольку она марионетка

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск в разговоре с журналистом Такером Карлсоном выразил мнение, что нападение на кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалу Харрис не имеет смысла, поскольку она является куклой в руках других.
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