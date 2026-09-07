Мерц будет крупно гадить жителям Саксонии-Анхальт, где победила АдГ

Правительство ФРГ может заблокировать социальные программы для земли Саксонии-Анхальт, где на выборах в ландтаг победила оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), чтобы сорвать работу сформированного ею регионального правительства.
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