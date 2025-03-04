Гравитация – это иллюзия? Энтропия – ключ к объединению квантовой физики и теории относительности Эйнштейна?

В физике, как и в жизни, великие прорывы часто происходят на стыке разных областей. И вот, кажется, мы стоим на пороге еще одного такого прорыва, способного примирить две, казалось бы, непримиримые силы Вселенной: квантовую механику и общую теорию относительности Эйнштейна.