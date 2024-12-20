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Восхитил всех невероятным достижением и ушел на пенсию! Великий Федоров устал тренировать, взяв с ЦСКА два кубка

Восхитил всех невероятным достижением и ушел на пенсию! Великий Федоров устал тренировать, взяв с ЦСКА два кубка

Уникальная история.13 декабря величайшему российскому хоккеисту Сергею Федорову исполнилось 55 лет. Спустя неделю его родной ЦСКА устроил чествование своего воспитанника.

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