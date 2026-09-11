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Глава «Росатома» Лихачев оценил планы Индии по транзиту через Севморпуть

Глава «Росатома» Лихачев оценил планы Индии по транзиту через Севморпуть

Россия и Индия намерены до конца 2026 года закрепить договоренности о развитии перевозок по Северному морскому пути.

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