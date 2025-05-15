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Криминалист назвал нестыковки основной версии гибели пермячки на заборе

Криминалист назвал нестыковки основной версии гибели пермячки на заборе

Криминалист Михаил Игнатов, комментируя для aif.ru обстоятельства смерти 18-летней Надежды Вожаковой в Перми, усомнился в состоятельности основной версии правоохранительных органов о том, что девушка погибла в результате несчастного случая.

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