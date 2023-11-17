СМИ: Большой и Мариинский хотят объединить, а Урина — уволить

Оба театра возглавит руководитель Мариинки Валерий Гергиев, что приведет к отставке Владимира Урина. Владимир Путин предложил Гергиеву подумать о воссоздании дирекции императорских театров и об объединении Большого и Мариинского театров еще в марте 2022-го.
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