СМИ: Большой и Мариинский хотят объединить, а Урина — уволить

Оба театра возглавит руководитель Мариинки Валерий Гергиев, что приведет к отставке Владимира Урина. Владимир Путин предложил Гергиеву подумать о воссоздании дирекции императорских театров и об объединении Большого и Мариинского театров еще в марте 2022-го.