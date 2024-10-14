С чиновников потребуют подтвердить отсутствие статуса иноагента

Президент утвердил новую форму контракта о прохождении госслужбы и анкеты для поступления на нее. Помимо сведений, которые были в прошлой анкете, соискателям придется сообщить об отсутствии статуса иноагента, дисквалификации, государственных наградах, военной службе и участии в боевых действиях.