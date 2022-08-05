Лавров назвал бесперспективными попытки США распространять свое доминирование на все большее количество точек земного шара

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал бесперспективными попытки Вашингтона распространять свое доминирование на все большее количество точек земного шара.
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