Grand Theft Auto VI выйдет и на ПК. Это выяснилось благодаря сотруднику Rockstar Games Когда...

Grand Theft Auto VI выйдет и на ПК. Это выяснилось благодаря сотруднику Rockstar GamesКогда Rockstar Games представила первый трейлер Grand Theft Auto VI, то подтвердила, что игра с открытым миром выйдет только на консолях PlayStation 5 и Xbox Series S|X, а ПК останется в стороне.
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