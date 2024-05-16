Grand Theft Auto VI выйдет и на ПК. Это выяснилось благодаря сотруднику Rockstar Games Когда...

Grand Theft Auto VI выйдет и на ПК. Это выяснилось благодаря сотруднику Rockstar GamesКогда Rockstar Games представила первый трейлер Grand Theft Auto VI, то подтвердила, что игра с открытым миром выйдет только на консолях PlayStation 5 и Xbox Series S|X, а ПК останется в стороне.