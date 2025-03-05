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О дополнительном размещение ОФЗ 26230RMFS после аукциона 05 марта 2025 года

О дополнительном размещение ОФЗ 26230RMFS после аукциона 05 марта 2025 года

Участникам торгов Информируем Вас о том, что на основании полученного от Банка России Извещения о проведении дополнительного размещения после аукциона облигаций федерального займа в форме электронного документа (SFX42) и в соответствии с Частью I.

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