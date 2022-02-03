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Lexus показала грядущий электрический кроссовер RZ 450e, который станет конкурентом Tesla Model Y

Lexus показала грядущий электрический кроссовер RZ 450e, который станет конкурентом Tesla Model Y

К концу этого года Lexus намерена выпустить на рынок полностью электрический кроссовер RZ 450e. Уже весной электромобиль должен поступить в массовое производство.

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