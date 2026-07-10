Профайлер Анищенко: Макрон на встрече с Эрдоганом и его женой испытал стыд

Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко в беседе с aif.ru прокомментировал недавний инцидент в Анкаре, когда президент Франции Эммануэль Макрон попытался поцеловать руку жене турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган, но получил отказ.
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