Профайлер Анищенко: Макрон на встрече с Эрдоганом и его женой испытал стыд

Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко в беседе с aif.ru прокомментировал недавний инцидент в Анкаре, когда президент Франции Эммануэль Макрон попытался поцеловать руку жене турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган, но получил отказ.