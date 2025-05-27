Google предупреждает: Квантовые компьютеры смогут взломать криптографию в 20 раз быстрее, чем считалось

Исследователи из команды Google Quantum представили тревожный доклад: квантовым компьютерам может потребоваться в 20 раз меньше ресурсов, чем предполагалось ранее, чтобы взломать RSA-шифрование — технологию, защищающую, в том числе, криптовалютные кошельки.