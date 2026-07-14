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Спорт Уик-Энд

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«Зенит» пытается ускорить сделку по трансферу Данило - источник

«Зенит» пытается ускорить сделку по трансферу Данило - источник

Как сообщают южноамериканские СМИ со ссылкой на журналиста Филипе Силва, «Зенит», а, в частности, агенты с авторизацией от российского клуба пытаются ускорить процесс завершения сделки по 25-летнему полузащитнику «Ботафого» Данило.

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