«Зенит» пытается ускорить сделку по трансферу Данило - источник

Как сообщают южноамериканские СМИ со ссылкой на журналиста Филипе Силва, «Зенит», а, в частности, агенты с авторизацией от российского клуба пытаются ускорить процесс завершения сделки по 25-летнему полузащитнику «Ботафого» Данило.
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