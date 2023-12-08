Комнатное растение Колокольчик (Campanula)

Колокольчики - многолетние травянистые растения различной высоты и с соцветиями различной формы. Научное название род получил от латинского слова campanula, что значит "колокольчик", - за колокольчатую форму цветка.
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