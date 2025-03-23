Центр Разумкова провел на Украине опрос по 4 вопросам с дифференциацией по регионам в 4 группы: запад, центр, юг и восток.
Украинцы до сих пор ничего не осознали
Комментарии
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Владимир Петрович
Немцы после полного разгрома и оккупации Германии от бациллы нацизма лечились 80 лет, но полностью не излечились, а вы этого хотите в результате скромных успехов СВО. Бить надо так, чтобы мозги вместе вбитой туда бендеровской идеологией, вылетали.
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15 час.
Владимир Петров
Тупость может казаться доблестью.
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15 час.
ч
чак
Хохлов накачивали бендеровщиной 30 лет. Вот получили результат. В России через 20 лет заполонят чурки-бабы-родилки всю Россию.
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14 час.
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