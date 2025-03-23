Украинцы до сих пор ничего не осознали

Владимир Петрович

Немцы после полного разгрома и оккупации Германии от бациллы нацизма лечились 80 лет, но полностью не излечились, а вы этого хотите в результате скромных успехов СВО. Бить надо так, чтобы мозги вместе вбитой туда бендеровской идеологией, вылетали.