Челябинские спасатели вытащили мужчину из иномарки, смятой фурой

Серьезная авария произошла вечером 30 октября под Усть-Катавом (Челябинская область). На 1615-м километре федеральной трассы Москва – Челябинск легковая «Тойота Королла» врезалась во впереди идущий длинномер.
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