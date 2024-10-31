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Челябинские спасатели вытащили мужчину из иномарки, смятой фурой

Челябинские спасатели вытащили мужчину из иномарки, смятой фурой

Серьезная авария произошла вечером 30 октября под Усть-Катавом (Челябинская область). На 1615-м километре федеральной трассы Москва – Челябинск легковая «Тойота Королла» врезалась во впереди идущий длинномер.

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