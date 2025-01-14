В России хотят запретить продавать фастфуд несовершеннолетним

В России предложили запретить продавать фастфуд лицам, не достигшим 18 лет. С такой инициативой в Госдуму, Совет Федерации и министерство здравоохранения РФ обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, пишут "Известия".
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