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«Филадельфия» выставила Беллоуза на драфт отказов. У форварда 1 гол в 16 играх сезона

«Филадельфия» выставила форварда Киффера Беллоуза на драфт отказов. 24-летний нападающий перешел во «Флайерс» из «Айлендерс» в октябре прошлого года – также через драфт отказов.

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