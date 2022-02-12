Ларионов назвал главное оружие россиян в матче против Чехии на Олимпиаде

Олимпиада 2022 , 12 фев, 01:27 0 Игорь Ларионов назвал главное оружие россиян в хоккейном матче против Чехии на Олимпиаде 2022 Двукратный олимпийский чемпион считает, что сборная России по хоккею — фаворит в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира против Чехии Фото: Getty Images Грамотная игра в обороне и надежность голкипера Ивана Федотова являются главными оружиями сборной России по хоккею в матче группового этапа олимпийских игр против Чехии, сказал РБК двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов.