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Ларионов назвал главное оружие россиян в матче против Чехии на Олимпиаде

Ларионов назвал главное оружие россиян в матче против Чехии на Олимпиаде

Олимпиада 2022 , 12 фев, 01:27  0  Игорь Ларионов назвал главное оружие россиян в хоккейном матче против Чехии на Олимпиаде 2022 Двукратный олимпийский чемпион считает, что сборная России по хоккею — фаворит в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира против Чехии Фото: Getty Images Грамотная игра в обороне и надежность голкипера Ивана Федотова являются главными оружиями сборной России по хоккею в матче группового этапа олимпийских игр против Чехии, сказал РБК двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов.

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