Транспорт, небоскребы и многое другое: в сеть просочились первые детали ново...

Транспорт, небоскребы и многое другое: в сеть просочились первые детали новой Animal CrossingМы уже давно следим за увеличением слухов вокруг новой консоли Nintendo, которая должна стать преемником Switch с серьезными улучшениями.
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