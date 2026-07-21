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Страсти не только на поле: 7 отличных испанских фильмов последних лет

Страсти не только на поле: 7 отличных испанских фильмов последних лет

Невозможно оторваться!Пока весь мир обсуждает победу сборной Испании на Чемпионате мира по футболу, самое время признать: испанцы умеют выдавать невероятную страсть, драматургию и бешеный темп не только на зеленом газоне, но и на экране.

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