Страсти не только на поле: 7 отличных испанских фильмов последних лет

Невозможно оторваться!Пока весь мир обсуждает победу сборной Испании на Чемпионате мира по футболу, самое время признать: испанцы умеют выдавать невероятную страсть, драматургию и бешеный темп не только на зеленом газоне, но и на экране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии