🇷🇺 У ялтинца дистанционные мошенники похитили 108 тысяч рублей через Госуслуги 20-летний местный житель написал заявление о краже около 108 тысяч рублей с его счетов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇷🇺 У ялтинца дистанционные мошенники похитили 108 тысяч рублей через Госуслуги 20-летний местный житель написал заявление о краже около 108 тысяч рублей с его счетов.