"В сопротивлении есть люди высокого ранга, Киев будет в шоке, если узнает их имена": Как русское подполье на Украине приближает нашу Победу

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев19,2K прочтений Сегодня Украину уже захлестнула эпидемия поджогов релейных шкафов на ж/д путях и военных машин.

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