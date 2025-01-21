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Закон, порядок, государство

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Корабельный состав Балтийского флота сдает курсовые задачи

Корабельный состав Балтийского флота сдает курсовые задачи

К выполнению задач привлечен весь корабельный состав Балтийского флота — экипажи корветов, малых ракетных кораблей и катеров, малых противолодочных кораблей и тральщиков, патрульных катеров.

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