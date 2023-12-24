Ивлеева извинилась за полуголую вечеринку и пообещала направить часть вырученных денег на благотворительность

Телеведущая пояснила: рэпер VACÍO был предупрежден, что прийти в подобном виде даже на закрытое мероприятие — неприемлемоБлогер Настя Ивлеева опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором извинилась за свою полуголую вечеринку в Москве.
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