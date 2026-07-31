Сбер открыл открытую библиотеку SIRIN для повышения надежности ответов нейросетей

Команда учёных Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка представила открытую библиотеку SIRIN (Semantic Inconsistency Recognition and Inspection Nexus), способствующую обнаружению и анализу семантических несоответствий в ответах нейросетей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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