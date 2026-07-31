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Регионы России

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Сбер открыл открытую библиотеку SIRIN для повышения надежности ответов нейросетей

Сбер открыл открытую библиотеку SIRIN для повышения надежности ответов нейросетей

Команда учёных Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка представила открытую библиотеку SIRIN (Semantic Inconsistency Recognition and Inspection Nexus), способствующую обнаружению и анализу семантических несоответствий в ответах нейросетей.

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