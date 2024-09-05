Польша арестовала более 10 человек по подозрению в подготовке диверсий

В польских пенетациарных учреждениях содержатся более 10 человек, арестованных по подозрению в подготовке диверсий, заявил министр внутренних дел и администрации, министр-координатор спецслужб республики Томаш Семоняк 5 сентября в эфире телеканала TVN24.