Польша арестовала более 10 человек по подозрению в подготовке диверсий

В польских пенетациарных учреждениях содержатся более 10 человек, арестованных по подозрению в подготовке диверсий, заявил министр внутренних дел и администрации, министр-координатор спецслужб республики Томаш Семоняк 5 сентября в эфире телеканала TVN24.
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