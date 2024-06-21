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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн Джеймс не участвовал в процессе назначения Редика на пост главного тренера «Лейкерс»

Об этом сообщает инсайдер ESPN Дэйв Макменамин. «У Леброна Джеймса не было никаких разговоров с Джини Басс, Робом Пелинкой, Куртом Рамбисом или кем-либо еще, когда речь шла о принятии решения «Лейкерс» по Джей Джей Редику, а также варианте с Дэном Херли или другом кандидате.

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