“Brazil’s Supreme Court justices are making cautious overtures to a political force they thought they had contained, but whose growing power could soon put their own seats on the bench at risk,” Bloomberg reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым