В Японии 70-летний житель префектуры Миэ потерял 38 млн йен, пытаясь заработать на донорстве. Женщина обманула его, представившись клиентом и подключив "юристов".
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