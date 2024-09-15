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Алаудинова разозлили просьбы чеченских бойцов вызволить их из украинского плена

Алаудинова разозлили просьбы чеченских бойцов вызволить их из украинского плена

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов разозлился из-за просьб попавших в украинский плен чеченских бойцов вызволить их.

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