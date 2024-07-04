Как часто вашему мозгу нужен отдых

Согласно исследованию, представленному специалистами Иллинойского университета в 2010 году, даже 10-минутные перерывы способствуют значительному повышению уровня производительности и снижению утомляемости.
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