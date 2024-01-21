Волгодонский "король рынков" Евсюков с женой погибли в Афганистане

Дмитрий Гурин

"По данным телеграм-канала 112, самолёт потратил слишком много топлива, борясь со встречным ветром при входе в зону Таджикистана" ................. супер отмазка для обывателя навеянная видимо недавней аварийной посадкой гражданского пассажирского ВС. Среди читателей есть и пилоты с многолетним стажем. Был бы турбовинтовой, может быть и прокатило.....