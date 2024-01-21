Русский бизнесмен и его супруга возвращались в Россию частным самолётом, чтобы экстренно доставить женщину в больницу.
Волгодонский "король рынков" Евсюков с женой погибли в Афганистане
Комментарии
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АБ
Александр Б
Так и погиб герой капиталистического труда.
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17 час.
Дмитрий Гурин
"По данным телеграм-канала 112, самолёт потратил слишком много топлива, борясь со встречным ветром при входе в зону Таджикистана" ................. супер отмазка для обывателя навеянная видимо недавней аварийной посадкой гражданского пассажирского ВС. Среди читателей есть и пилоты с многолетним стажем. Был бы турбовинтовой, может быть и прокатило.....
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8 час.
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