Мощность ударов Израиля по сектору Газа сравнили с бомбардировкой Хиросимы

С начала обострения конфликта на Ближнем Востоке Израиль сбросил на Газу столько взрывчатки, сколько сопоставимо с мощностью сброшенной США на Хиросиму атомной бомбы, сообщила пресс-служба правительства сектора Газа.
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