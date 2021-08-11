Две причины, почему офицер запаса не может найти себе пару

Позитив для оптимистовПолитикаДве причины, почему офицер запаса не может найти себе пару Почему черепаха не летает? Не хочет! Почему рыба плавает? Она там живёт. Так выпьем же за здоровье молодых! Кавказский тост.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNataly- Жениться совершенно не на ком! – возмущается 39-летний Пафнутий на весь интернет. Кругом одни содержанки, черт знает кто! Уже неоднократно обжигался, плавали, знаем. Красивое заявление, дерзкое. Даже меня, прожженную даму, укололо в самое сердце. Представился элегантный мужчина во фраке, пахнущий вкусным дорогим парфюмом, занимающий высокий пост в правительстве, устало стряхивающий с ноги десяток-другой 20-летних топ моделей дивной красоты. Однако, когда я открыла страницу джентльмена для изучения, что-то пошло не так. С экрана монитора на меня глядел усталый, издерганный жизнью и поеденный молью мужчина среднего звена, удобно устроившийся на фоне старинной советской люстры. Фотография в порыве отчаянного реализма не скрывала ничего – ни бородавки на носу Пафнутия, ни отваливающихся от стены обоев, ни подозрительных желтых разводов на потолке. Я изучила анкету подробнее, чтобы дополнить образ. Вдруг я что-то путаю. Вдруг передо мной подпольный миллионер, скрывающий свои нетрудовые доходы от государства? Удачливый игрок неприметной внешности, скрывающийся от налоговой? Или, на худой конец, наследник перспективной многоквартирной бабушки. Нет, нет и нет. Ничего подобного мной обнаружено не было, а единственной отрадой Пафнутия долгое время являлась игра «Трагедия белок». На этом все его социальное, культурное и экономическое и умственное развитие, собственно, и заканчивалось. Так я и осталась с немым вопросом, застывшим в горле: как именно насолили Пафнутию содержанки? Где он вообще нашел этих райских птичек, эффектных хищниц городских джунглей? Я почему-то уверена, что содержанки боятся Пафнутия гораздо больше, чем он их. Он словно оберегом защищен от меркантильных хищниц потертыми ботинками, плохой стрижкой и дыркой на носке. Пафнутий – самый последний мужчина на земле, на которого строят планы меркантильные гражданки. Однако жалоб от Пафнутиев на такое развитие сюжета гораздо больше, чем от действительно богатых мужчин, за которыми идет охота. Как вы думаете, почему на женскую меркантильность так часто жалуются бедные мужчины, студенты, и те, с кого нечего брать? Ведь с ними можно иметь дело только по большой бескорыстной любви...NatalyСорокалетний Олег, мужчина средней упитанности, среднего роста и среднего достатка, развелся всего полгода назад. Но уже очень устал от коварных, меркантильных и капризных современных девиц. Как следует покопавшись в навозной куче онлайн-знакомств, Олег сделал следующие неприятные выводы. - Во-первых, за последние 15 лет женщины стали намного меркантильнее. Если раньше девушки с радостью бежали на свидание в сквер и довольствовались мороженкой и песнями под гитару, то сейчас норовят заманить мужчину в заведение подороже, сразу спрашивают о наличии авто и личной жилплощади, а самые наглые интересуются еще и зарплатой. - Во-вторых, девицы стали намного самоувереннее. Обладательницы даже самой непритязательной 20-летней внешности считали себя королевами на фоне его роскошных сорока, хотя у мужчины в этом возрасте, как известно, все только начинается. 15 лет назад самооценка девиц была адекватнее. - В-третьих, девушки были совершенно не заинтересованы в том, чтобы бесплатно драить Олежкину квартиру, и что-нибудь в ней варить или запекать. Если они и оставались на ночь, то совершенно не были заинтересованы в уборке и стирке. А, напротив, все пачкали и просили денег. О серьезных отношениях с Олегом на долгий срок тоже мало кто задумывался, в вот 15 лет назад многие всерьез хотели создать семью. - Помимо описанных недостатков у многих девиц оказались матери-фурии, которые были против общения дочерей со взрослым разведенным мужчиной. 15 лет назад матери были намного дружелюбнее. - Вот что сделала феминистическая пропаганда за какие-то 15 лет! – искренне сокрушается Олег, и с ностальгией вспоминает, как в былые времена он с легкостью знакомился с самыми симпатичными девицами. Часто безо всяких финансовых вливаний. О том, что помимо феминизма на отношения с 20-летними девушками влияет также пузико, залысины, морщины и возраст, и что 25-летним юношам прощается многое из того, что не прощается 40-летним мужчинам, он почему-то не задумывается…Комментировать
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