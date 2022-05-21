Lada Vesta Sport по-китайски. В Поднебесной стартуют продажи Geely Binrui Cool с двигателем мощностью 180 л.с., «роботом», расходом 5,9 л на 100 км и ценой от 14 000 долларов

Вчера в Китае стартовали продажи интересного автомобиля Geely Binrui Cool. Если проводить аналогии с российским авторынком, то Binrui Cool – что-то вроде нашей Lada Vesta Sport с соответствующим образом оформленным экстерьером (тут и красная полоса в нижней части бампера, и спойлер на крышке багажника) и повышенной мощностью.
Популярные статьи
- Запущенный ракетой «Ангара» в апреле военный спутник «Космос-2555» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере
- Samsung обманула: уникальный телевизор S95B QD-OLED оказался лучше, чем его описывает компания
- «Сказка закончилась. Встреча с марсианами отменена. Маск идёт во власть», — Дмитрий Рогозин прокомментировал политический курс создателя Tesla
Свежие комментарии