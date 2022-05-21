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Lada Vesta Sport по-китайски. В Поднебесной стартуют продажи Geely Binrui Cool с двигателем мощностью 180 л.с., «роботом», расходом 5,9 л на 100 км и ценой от 14 000 долларов

Lada Vesta Sport по-китайски. В Поднебесной стартуют продажи Geely Binrui Cool с двигателем мощностью 180 л.с., «роботом», расходом 5,9 л на 100 км и ценой от 14 000 долларов

Вчера в Китае стартовали продажи интересного автомобиля Geely Binrui Cool. Если проводить аналогии с российским авторынком, то Binrui Cool – что-то вроде нашей Lada Vesta Sport с соответствующим образом оформленным экстерьером (тут и красная полоса в нижней части бампера, и спойлер на крышке багажника) и повышенной мощностью.

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