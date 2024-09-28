Der Spiegel: Зеленский на встрече с Трампом получил «опыт унижений»

Глава Украины Владимир Зеленский в ходе состоявшейся накануне в Нью-Йорке встречи с бывшим президентом Соединенных Штатов, кандидатом на данную должность от Республиканской партии Дональдом Трампом получил «опыт унижений».
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