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Der Spiegel: Зеленский на встрече с Трампом получил «опыт унижений»

Der Spiegel: Зеленский на встрече с Трампом получил «опыт унижений»

Глава Украины Владимир Зеленский в ходе состоявшейся накануне в Нью-Йорке встречи с бывшим президентом Соединенных Штатов, кандидатом на данную должность от Республиканской партии Дональдом Трампом получил «опыт унижений».

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