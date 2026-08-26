Воробьёв посетил благоустроенный парк «Сераксеево» под Серпуховом

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил парк «Сераксеево», созданный по инициативе президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлёва на территории у реки Речмы в рамках проекта «Большой Серпухов».
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