Кто виноват в гибели Виктории Лерман: трагедия за несколько дней до свадьбы Татьяна СергееваВ ночь с 8 на 9 февраля произошла страшная трагедия: певица и блогер Виктория Лерман погибла, сварившись заживо в кипятке.