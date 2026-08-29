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Нижегородская правда

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Нижний Новгород вошел в топ‑5 городов для поездок в конце августа

Нижний Новгород вошел в топ‑5 городов для поездок в конце августа

Нижний Новгород вошел в топ‑5 самых популярных направлений для поездок в последние выходные августа. К такому выводу пришли аналитики «Авито Путешествий».

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