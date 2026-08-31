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Газета.ру

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Режиссер Учитель признался, что хочет экранизировать повесть Стругацких "Малыш"

Режиссер Учитель признался, что хочет экранизировать повесть Стругацких "Малыш"

Режиссер Алексей Учитель признался ТАСС, что хочет экранизировать малоизвестное произведение братьев Аркадия и Бориса Стругацких «Малыш».

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