"Известия": за два года 10 нерезидентов получили ВНЖ в России за счет инвестиций

Вид на жительство (ВНЖ) в России в результате запущенной в январе 2023 года программы выдачи "золотых виз" с помощью инвестиций в экономику получили 10 человек, по состоянию на третий квартал (июль - сентябрь) 2024 года, пишет издание "Известия" со ссылкой на данные Минэкономразвития.