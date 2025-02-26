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"Известия": за два года 10 нерезидентов получили ВНЖ в России за счет инвестиций

"Известия": за два года 10 нерезидентов получили ВНЖ в России за счет инвестиций

Вид на жительство (ВНЖ) в России в результате запущенной в январе 2023 года программы выдачи "золотых виз" с помощью инвестиций в экономику получили 10 человек, по состоянию на третий квартал (июль - сентябрь) 2024 года, пишет издание "Известия" со ссылкой на данные Минэкономразвития.

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