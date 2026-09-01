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Вот история

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Перенос ключевой ставки на среду: что скрывается за техническим решением ЦБ

Перенос ключевой ставки на среду: что скрывается за техническим решением ЦБ

Иногда самые незаметные изменения в работе финансовой системы оказываются важнее громких заголовков. Когда я впервые увидела новость о том, что Банк России собирается сдвинуть начало действия ключевой ставки с понедельника на среду, первая мысль была примерно такой: «Ну и зачем это вообще нужно?» Казалось бы, какая разница, в какой именно день недели ставка официально вступает в силу, если само решение принимается в пятницу? Но чем глубже я погружалась в тему, тем яснее становилось, что за этой, на первый взгляд, бюрократической перестановкой стоит целый пласт внутренней логики денежно-кредитного регулирования.

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