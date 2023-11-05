Украинские колл-центры взялись за Израиль

Телефонные жулики дотянулись до Земли обетованной. Примерно с 8 октября жителям Израиля стали массово поступать звонки о том, что ХАМАС атаковал банки и срочно требуются банковские данные граждан для перевода денег в безопасное место.
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