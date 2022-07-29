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В Алматы обнаружили машины-двойники из Армении

В Алматы обнаружили машины-двойники из Армении

Полиция Алматы задержала автомобили-двойники из Армении. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что оперативники заметили, что автомашины Nissan и Toyota Alphard имеют один госномер и идентичное свидетельство о регистрации авто.

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