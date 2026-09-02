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Царьград

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Моряки ищут хозяина найденного на судне фотоальбома с заметками про Петербург

Моряки ищут хозяина найденного на судне фотоальбома с заметками про Петербург

Экипаж обратился за помощью к аудитории, чтобы вернуть памятную находку законному хозяину.Экипаж судна Kota Peony обратился к читателям с просьбой помочь установить личность обладателя старинного фотоальбома, случайно обнаруженного на борту.

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