Меркель соврала о Путине. Потому оправдывается снова и снова

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель попалась на лжи о президенте России Владимире Путине. Как оказалось, её рассказы о попытке хозяина Кремля напугать своих партнёров, не соответствуют действительности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии