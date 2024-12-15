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Меркель соврала о Путине. Потому оправдывается снова и снова

Меркель соврала о Путине. Потому оправдывается снова и снова

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель попалась на лжи о президенте России Владимире Путине. Как оказалось, её рассказы о попытке хозяина Кремля напугать своих партнёров, не соответствуют действительности.

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Комментарии
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Ф
Фил
В каком сундуке откапали эту, выжившую из ума, нафталиновую старуху.
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15 час.
М
М
Бывшая активистка, комсомолка,... но не красавица.
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15 час.
ХА
Харченко Александр
Посмотришь на себя в её года, потом скажешь
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9 час.

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