В СПЧ предлагают захоронить Ленина

Ленин всегда живой. А как его похоронить, если он живой. А если серьёзно, то именно Ленин и его партия большевиков, при всех их негативах, и спасла Россию от её колонизации западом в 1917 году. Да, было много жертв, причём невинных, в революциях в и гражданских войнах всегда так бывает. У Ленина было много серьёзных ошибок, но всё-таки Россия воспряла, и стала могущественной страной, чтобы там не говорили противники Ленина и его партии. Россия могла потерять свою независимость в 90-е. Но благодаря приходу Путина вернула свою силу. Так что Путина можно считать в некотором роде, последоватем Ленина.

ТП

Татьяна Попова

Прежде чем критиковать Ленина, надо во-первых:- внимательно почитать его труды и во вторых, надо знать нашу историю, а не из желтушных антисоветских изданий! После революции Ленин наоборот, пытался привлечь к народному хозяйствованию специалистов из царского эшелона и многие, ради страны согласились, но многие военачальники и "белая кость не могла потерпеть власти народа и первой объявила "белый террор" против народа, после чего и пришлось молодой республике вооружаться и давать отпор царелюбцам и "белой гвардии" из бывших буржуев, кулаков, которые вступили в сговор со странами Антанты и пытались вернуть себе власть даже путём продажи земель России. На их сторону встала часть и просто из одураченного их пропагандой, народа, в большинстве своём из казаков, которых пугали, что большевики заставят их спать под одним одеялом, с общими жёнами. Но сейчас, эту самозащиту молодой республики, проходимцы от нынешней власти, назвали "красным террором"! Да, если-бы не гений Ленина, и не случилась-бы Октябрьская революция, то от России уже не осталось бы даже названия, т.к. в результате бездействия растерянного и никчёмного Временного правительства, во всех её частях уже вовсю хозяйничали интервенты и банды любителей наживы. На Дальнем Востоке- японцы, на Западе, белополяки, белочехи, австрийцы, немцы, на Юге, и на Севере, англичане и американцы. Учи матчасть сынок, но не по современным западным журналам и брошюркам!!! Но единственной ошибкой у большевиков был отказ от веками насаждавшейся в народе, религии! Но попы сами виноваты в том, что помогали богатеям грабить, унижать и запугивать простой народ. Сказано же в Библии, что в конце Времён "наполнится ад царями, попами, да неверными людями". Кстати, и слово "неверными", всякие священнослужители, ради своей выгоды, тоже извратили, прилепив это как ярлык, людям другой веры. А ведь, Библия говорила о тех, кому верить и доверять нельзя, о тех, кто обижает слабого и неимущего, о ворах, казнокрадах, живущих за чужой счёт, об убийцах и насильниках! История повторяется, но благо то, что не всё, что было создано при СССР ещё на данный момент разворовано и растащено по карманам расхитителей народного добра и оно пригодилось при осаде страны новой Антантой! Хотя, уже и от оставшегося скоро уже ничего не останется после нынешней намеченной прихватизации и оцифровке населения, превращающей народ в послушное стадо!!!